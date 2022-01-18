В Госдуме напомнили о малоизвестных льготах для россиян

Государственная дума РФ опубликовала на своей странице «Вконтакте» список льгот для различных слоев населения. Среди них - возможность для семей с двумя и более детьми не платить НДФЛ при продаже квартиры для улучшения жилищных условий.

Пенсионерам напомнили об отсутствии налога на имущество, льгота предоставляется на один объект каждого вида - то есть одну квартиру, дом и гараж одновременно. Также пенсионеры, инвалиды I и II групп, а также семьи детей-инвалидов не облагаются земельным налогом с участка размером не более шести соток.

Также родителям напомнили, что детям до трех лет и детям до шести лет положены бесплатные лекарства, перечень которых утверждается каждый год. Россиянам напомнили и о льготах на оплату ЖКУ и налоговые вычеты.

Ранее заместитель декана экономического факультета Российского университета дружбы народов Елена Григорьева рассказала, что в настоящий момент в России при начислении пенсионных выплат трудовой стаж не играет главную роль, однако в некоторых случаях имеет особое значение.