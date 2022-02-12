Срок рассмотрения заявлений на гражданство РФ могут сократить

Сроки, требуемые для того, чтобы рассмотреть заявление на гражданство РФ в общем порядке, могут быть уменьшены с одного года до трех месяцев. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел РФ.

«Срок рассмотрения их заявлений о приеме в гражданство России сокращен с одного года до трех месяцев», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Кроме того, было отмечено, что на Министерству планируется передать обязанности по принятию решений о приеме в российское гражданство отдельных категорий лиц.

В конце декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о российском гражданстве. В случае принятия закона, частности, около двадцати категорий лиц смогут претендовать на упрощенное получение гражданства России.

Кроме того, вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ могут ввести институт прекращения российского гражданства. Отмечалось, что это позволит обеспечить применение единого механизма добровольного выхода из гражданства.