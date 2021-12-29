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В России могут ввести институт прекращения гражданства

Анна Назайкина
13:49 29.12.2021
Полномочия президента РФ по принятию решений о прекращении гражданства РФ в связи с добровольным волеизъявлением граждан предлагается передать МВД.
В России могут ввести институт прекращения гражданства
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Вместо отмены решений о приеме в гражданство РФ может быть введен институт прекращения российского гражданства. Об этом говорится в новом проекте федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», который ранее был внесен в Государственную думу главой государства Владимиром Путиным.

«Вместо отмены решений о приеме в гражданство Российской Федерации вводится институт прекращения гражданства Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона.

Полномочия принимать решения о прекращении гражданства РФ в связи с желанием граждан, которые проживают в России, было предложено передать Министерству внутренних дел. Аналогичная процедура для людей, которые живут за границей, как и сейчас, остается в введении Министерства иностранных дел. Как было отмечено, это даст возможность обеспечить применение единого механизма добровольного выхода из гражданства.

Ранее Путин предложил 20 категорий лиц, которые могут претендовать, в частности, на получение российского гражданства по упрощенной процедуре. Речь идет о соотечественниках, куда отнесли граждан бывшего СССР и их детей, а также участников программы по добровольному переселению; близких родственниках живущих в России граждан; потомков людей, постоянно живших на территории Российской империи или СССР.

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