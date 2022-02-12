Огонь и гром: российские и белорусские артиллеристы уничтожили «врага» на учениях «Союзная решимость-2022»

Артиллеристы ВВО совместно с белорусскими военными нанесли огневые удары по району, который был занят условным незаконным вооруженным формированием. Мероприятие прошло в рамках совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022».

Военнослужащие двух стран действовали в составе сводных дивизионов. Тренировка состоялась на полигоне Осиповичский в Белоруссии.

В ходе розыгрыша тактического эпизода расчеты РСЗО провели марш в назначенные районы. Военнослужащие в кратчайшие сроки заняли неподготовленные огневые позиции и выполнили залп по району сосредоточения условного противника.

Кроме того, артиллеристы отработали ряд задач по смене огневых позиций. Разведка, наблюдение и управление огнем велись с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу и президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске обсудили ключевые задачи российско-белорусских учений. Беспрецедентная по масштабу переброска войск прошла успешно.

Российские и белорусские военнослужащие прошли боевое слаживание. Ожидается, что только в этом году Вооруженные силы обеих стран проведут свыше 20 совместных учений.

Материал подготовили: Иван Линдеманн, Олег Давыденко.