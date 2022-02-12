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Невролог назвал самую вредную позу для сна

Иван Линдеманн
05:10 12.02.2022
Эксперт отметила, что наиболее полезной с медицинской точки зрения является поза на боку.
Невролог назвал самую вредную позу для сна
© Фото: pexels.com
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Неправильно выбранная поза для сна может стать причиной развития ряда опасных болезней. Об этом рассказала в беседе с радио Sputnik невролог-сомнолог Елена Царева.

Эксперт отметила, что наиболее полезной с медицинской точки зрения является поза на боку. Однако людям с заболеваниями сердца стоит спать на правом боку, так как сон на левом может создать избыточное давление на этот орган.

«В этой позе быстрее всего происходит вывод продуктов обмена. В принципе спать можно и на левом, и на правом боку, грудная клетка одинаково защищает с обеих сторон», - отметила Царева.

Ко сну на спине стоит отнестись с осторожностью людям, которые страдают от остановки дыхания во сне. Если есть западение языка, которое проявляется в виде храпа, то остановка дыхания во сне потенциально возможно.

Однако самая вредная поза для сна – на животе, уверена врач. При долгом нахождении в такой позе страдает позвоночник. Часть мышц, которые его поддерживают, слишком растянуты, а другие страдают от гипертонуса – это может привести к головным болям и болям в шее. Однако самым опасным моментом во сне на животе является риск нарушения метаболических процессов.

«Исследования показали, что вывод вредных продуктов обмена, которые накапливаются за день и выводятся в течение ночи, прекращается в положении на животе. Если эти продукты обмена накапливаются, например, белок амилоид, в долгосрочной перспективе это может способствовать развитию демиелинизирующих заболеваний, например, болезни Альцгеймера», - заключила Елена Царева.

Ранее британский сомнолог Нарван Амини назвал сон на боку одним из действенных способов предотвратить или замедлить развитие неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и Альцгеймера. С его слов, подобная поза положительно влияет на когнитивные функции мозга.

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