СМИ: США и Евросоюз отказались от идеи отключения SWIFT для России

Соединенные Штаты Америки и Евросоюз не будут пытаться отключить Россию от международной платежной системы SWIFT даже в случае введения новых санкций. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в официальных кругах США и ЕС.

По данным агентства, власти стран Запада перестали рассматривать эту меру в качестве возможной после того, как получили ряд обоснованных возражений со стороны европейских государств. Вместо нее в новом пакете санкций якобы предполагается воздействие на российские банковские структуры.

Собеседники издания подчеркнули, что такие ограничения тоже не будут абсолютными. Их могут корректировать и вводить определенные исключения с целью минимизировать ущерб для европейского и американского бизнеса.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал о том, как в Америке принимают решение о санкциях против России. Сенаторы и конгрессмены спорят между собой, как причинить наибольший ущерб российской экономике и какие шаги для этого следует предпринять. По словам Антонова, в вопросе ограничений против России в США присутствует межпартийный консенсус, а споры сводятся лишь к деталям.