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Российские саперы разминировали территорию сельской школы в Лаосе

00:00 02.02.2022
Сообщается, что военнослужащими Международного противоминного центра ВС РФ обследовано более 17 га территории.
Российские саперы разминировали территорию сельской школы в Лаосе
© Фото: Минобороны РФ
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Минобороны России направило отряд разминирования Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ для помощи в разминировании территории в Лаосе.

Как сообщает «Красная звезда», российские саперы обнаружили и обезвредили 15 взрывоопасных предметов при обследовании более 17 га территории в населенном пункте Накай в провинции Кхаммуан.

В основном были найдены кассетные авиационные бомбы типа BLU-26, BLU-42, противопехотные мины и артиллерийские снаряды.

Российские саперы уже разминировали территорию сельской школы и в настоящий момент проводят работы по разминированию участка местности в джунглях, где в будущем планируется строительство социальных объектов и объектов инфраструктуры для местного населения.

В ноябре прошлого года военнослужащие отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ уже проводили гуманитарное разминирование в провинции Кхаммуан.

Саперы выполнили задачи по разминированию как в джунглях, так и в населенных пунктах, где местным жителям по-прежнему угрожают неразорвавшиеся боеприпасы полувековой давности.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Юрий Хведчин

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