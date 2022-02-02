Российские саперы разминировали территорию сельской школы в Лаосе

Минобороны России направило отряд разминирования Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ для помощи в разминировании территории в Лаосе.

Как сообщает «Красная звезда», российские саперы обнаружили и обезвредили 15 взрывоопасных предметов при обследовании более 17 га территории в населенном пункте Накай в провинции Кхаммуан.

В основном были найдены кассетные авиационные бомбы типа BLU-26, BLU-42, противопехотные мины и артиллерийские снаряды.

Российские саперы уже разминировали территорию сельской школы и в настоящий момент проводят работы по разминированию участка местности в джунглях, где в будущем планируется строительство социальных объектов и объектов инфраструктуры для местного населения.

В ноябре прошлого года военнослужащие отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ уже проводили гуманитарное разминирование в провинции Кхаммуан.

Саперы выполнили задачи по разминированию как в джунглях, так и в населенных пунктах, где местным жителям по-прежнему угрожают неразорвавшиеся боеприпасы полувековой давности.

Материал подготовили: Алиса Кононенко, Юрий Хведчин