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Белый дом подтвердил планы по переговорам Путина и Байдена

Иван Линдеманн
03:42 12.02.2022
Уточняется, что переговоры пройдут утром по вашингтонскому времени (вечером по Москве). Других деталей не приводится.
Белый дом подтвердил планы по переговорам Путина и Байдена
© Фото: Kremlin Pool, White House, Globallookpress
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В субботу, 12 февраля, состоится телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена. Эту информацию подтвердили в Белом доме.

«Русские предлагали провести звонок в понедельник. США в свою очередь предложили субботу, и русские с этим согласились», - говорится в сообщении, которое распространил журналистский пул американской администрации.

Уточняется, что переговоры пройдут утром по вашингтонскому времени (вечером по Москве). Других деталей не приводится.

Как ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разговор состоится по инициативе американской стороны. В последний раз лидеры России и США общались в декабре 2021 года. Тогда переговоры также проходили по телефону. До этого, в июне, Путин и Байден лично встречались в Женеве.

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