Белый дом подтвердил планы по переговорам Путина и Байдена

В субботу, 12 февраля, состоится телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена. Эту информацию подтвердили в Белом доме.

«Русские предлагали провести звонок в понедельник. США в свою очередь предложили субботу, и русские с этим согласились», - говорится в сообщении, которое распространил журналистский пул американской администрации.

Уточняется, что переговоры пройдут утром по вашингтонскому времени (вечером по Москве). Других деталей не приводится.

Как ранее рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разговор состоится по инициативе американской стороны. В последний раз лидеры России и США общались в декабре 2021 года. Тогда переговоры также проходили по телефону. До этого, в июне, Путин и Байден лично встречались в Женеве.