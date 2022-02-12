В стране и мире В Кремле анонсировали переговоры Путина и Байдена Анна Касаткина Лидеры двух стран поговорят по телефону вечером в субботу, 12 февраля. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент России Владимир Путин в субботу, 12 февраля, поговорит по телефону с американским коллегой Джо Байденом. Разговор состоится по инициативе американской стороны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», - сказал он. Песков уточнил, что о разговоре запросила американская сторона, запросу предшествовало письменное обращение. Последний раз Путин и Байден поговорили по телефону в конце прошлого года, напоминает ТАСС. Очно лидеры встречались на саммите в Женеве в июне. В январе Байден заявил о возможности проведения нового саммита с Путиным. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика