В Кремле анонсировали переговоры Путина и Байдена
Лидеры двух стран поговорят по телефону вечером в субботу, 12 февраля.
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Президент России Владимир Путин в субботу, 12 февраля, поговорит по телефону с американским коллегой Джо Байденом. Разговор состоится по инициативе американской стороны, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Завтра вечером по московскому времени планируется разговор двух президентов», - сказал он.
Песков уточнил, что о разговоре запросила американская сторона, запросу предшествовало письменное обращение.
Последний раз Путин и Байден поговорили по телефону в конце прошлого года, напоминает ТАСС. Очно лидеры встречались на саммите в Женеве в июне. В январе Байден заявил о возможности проведения нового саммита с Путиным.