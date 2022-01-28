Лавров ответил на вопрос о признании ЛНР и ДНР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о возможности признания самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил о необходимости заставить Киев выполнять Минские соглашения, и в этом случае, по его словам, все будет в порядке.

«Вопрос о признании должен рассматриваться в контексте нашей твердой линии на то, чтобы заставить Запад заставить Киев выполнять минские договоренности. Тогда все будет в порядке, как и предусмотрено этим документом, кстати, одобренным Советом Безопасности ООН», - сказал Лавров в беседе с радио Sputnik.

Ранее российские депутаты в проекте обращения Госдумы к президенту РФ попросили Владимира Путина рассмотреть вопрос о признании самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики в качестве независимых стран, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством ЛНР и ДНР в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов в вопросах партнерства и взаимной помощи.