Блинкен заявил о готовности США к дипломатической работе с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову, что Вашингтон готов к серьезной дипломатической работе с Москвой на взаимной основе, сообщили в американском Госдепе.

«Госсекретарь дал ясно понять министру Лаврову, что мы готовы взаимодействовать с Российской Федерацией на серьезном дипломатическом уровне», - цитирует представителя Госдепа США Неда Прайса RT.

Помимо этого, в Вашингтоне ждут ответа России на заявления США относительно предложений по безопасности. По словам представителя Госдепа, США открыты для новых контактов президентов Владимира Путина и Джо Байдена, но это будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.

Ранее по инициативе США состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.