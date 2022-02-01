В МИД РФ раскрыли подробности разговора Лаврова и Блинкена

По инициативе США прошел запланированный телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. По итогам беседы стороны обсудили возможности дальнейшей работы по гарантиям безопасности с учетом имеющихся предложений, которые продолжают анализироваться. Кроме того, Лавров и Блинкен обменялись точками зрения насчет предоставления правовых гарантий обеспечения безопасности РФ в свете представленной США и НАТО письменной реакции на переданные им ранее соответствующие проекты международно-правовых соглашений.

«Министр акцентировал императивный характер наших требований о добросовестном следовании обязательству всех стран ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других, включая нерасширение НАТО и неразмещение ударных вооружений вблизи российских границ», - говорится в сообщении на сайте МИДа.

Глава российского внешнедиломатического ведомства также призвал Киев к полноценному выполнению Минских договоренностей, исключая агрессивную риторику и использование влияния США в виде поставок на свою территорию вооружений. Кроме того, Лавров заявил о недопустимости деструктивной линии Вашингтона на ограничение деятельности российских дипломатических представительств в Штатах, рассматривая двустороннюю повестку дня. Вскоре российская и американская стороны договорились «активизировать поиск путей снятия этих “раздражителей”».

Ранее глава МИД РФ сообщил об итогах телефонного разговора с госсекретарем США. Как сообщил дипломат, американская сторона была сконцентрирована на вопросах о неразмещении вооружений, предусмотренных договором о ДРСМД, предотвращении инцидентов между боевыми самолетами и кораблями.