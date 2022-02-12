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Врач назвал причины частых пробуждений по ночам

Анна Касаткина
03:18 12.02.2022
Одной из причин могут быть болевые ощущения, указывающие на различные заболевания, отметил специалист.
Врач назвал причины частых пробуждений по ночам
© Фото: pexels.com
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Пробуждение посреди ночи может быть нормой, но иногда и свидетельствует о наличии проблем с организмом, которые нужно устранять. Об этом рассказал врач-сомнолог, специалист по медицине сна Европейского общества исследования сна Александр Мельников.

Если человек заметил за собой, что он просыпается ночью, необходимо определить характер этих пробуждений.

«Несколько коротких пробуждений за ночь - это норма», - отметил доктор.

Отсутствие же возможности заснуть сразу после пробуждения - это признак бессонницы, рассказал Мельников. Иногда причиной пробуждений могут быть различные болевые ощущения во сне, в частности, гастроэзофагеальный рефлюкс - заброс содержимого желудка в пищевод, объяснил врач в беседе с агентством «Прайм».

При ощущении недосыпа на утро (если вы спали достаточно) необходимо заняться исследованием своего сна.  

«Особенно, если у вас есть постоянный храп, который почти всегда сопровождается нарушениями дыхания во сне», - подчеркнул Мельников.

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