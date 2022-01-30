Диетолог назвала идеальный напиток для улучшения сна

Для улучшения качества сна нелишним будет выпивать настой из иван-чая перед тем, как отправиться в кровать. Такой совет дала врач-диетолог Ирина Рыль, отметив, что данный напиток обладает седативным эффектом.

По словам медика, иван-чай имеет в своем составе много витаминов группы В, также он богат железом, калием, кальцием, медью и фосфором. При этом он абсолютно безвреден для нашего организма: употреблять его можно в любых количествах.

Кроме того, это растение очень полезно для мужского здоровья. Иван-чай положительно влияет на работу предстательной железы, снижает риск развития новообразований в мужских половых органах.

Полезен напиток из этого растения и для женщин: он облегчает боли при ПМС, также его рекомендуют пить беременным при токсикозе, пишет «МК».

Ранее специалисты рассказали о чае, способном снижать «плохой холестерин», и имеющем в своем составе большое количество витаминов и полезных микроэлементов.