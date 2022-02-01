Небензя заявил, что за санкциями против РФ последует ответ Москвы

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что санкционные меры против России нанесут ущерб не только ей. Они также спровоцируют ответ самой Москвы. Напомним, по мнению Небензи, Россия и Украина до сих пор жили бы в духе добрососедства, если бы не спровоцированный в 2014 году западными странами переворот в Киеве.

«Мы научились жить с этим. Это не нанесет ущерба только России, если они будут введены. Надеюсь, им хватит трезвого рассудка не вводить их. Но это повлечет ответную реакцию. Конечно, мы ответим», - цитирует его слова РИА Новости.

Ранее в ходе заседания СБ ООН Василий Небензя заявил, что намеренное несоблюдение Минских соглашений Киевом может закончиться плачевно для Украины. Кроме того, считает Небензя, у кризиса на Украине есть лишь одно измерение - внутригосударственное.