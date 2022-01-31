Небензя: Украина разрушит себя сама при саботаже Минских соглашений

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что намеренное несоблюдение Минских соглашений Киевом может закончиться плачевно для Украины. По его словам, исправить ситуацию можно только через выполнение Украиной данных договоренностей, которые предусматривают прямой контакт с Донецком и Луганском. Кроме того, считает Небензя, у кризиса на Украине есть лишь одно измерение - внутригосударственное.

«Если западные коллеги подталкивают Киев к саботажу минских договоренностей, то это может закончиться самым плачевным образом для Украины, потому что она разрушит себя сама. Россия здесь ни при чем», - отметил постпред на заседании СБ ООН.

Также Василий Небензя в ходе заседания организации заявил, что инициатива США организовать заседание Совета Безопасности по ситуации на Украине является вмешательством во внутренние дела страны. Отмечается, что заседание по Украине запланировано на 17 февраля.