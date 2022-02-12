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Цветы и оркестр: кадры прилета в Москву российских призеров ОИ

Роман Захаров
22:49 12.02.2022
Среди прилетевших в столицу серебряные призеры Олимпиады в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова и Ирма Махиня, бронзовые призеры Олимпиады Татьяна Иванова (санный спорт), Виктор Уайлд (сноуборд), Анастасия Смирнова (фристайл).
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Первые российские спортсмены, ставшие призерами Олимпиады в Пекине, вернулись в Москву. «Звезда» публикует кадры встречи олимпийцев болельщиками в столичном аэропорту Шереметьево. На записи видно, что спортсменов встречают цветами и поздравительными плакатами, также в их честь играет музыку военный оркестр.

Среди прилетевших в столицу серебряные призеры ОИ в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова и Ирма Махиня, бронзовые призеры Олимпиады Татьяна Иванова (санный спорт), Виктор Уайлд (сноуборд), Анастасия Смирнова (фристайл).

Также домой вернулись биатлонистка Валерия Васнецова, которая не смогла принять участие в ОИ из-за COVID-19, саночники Виктория Демченко, Екатерина Катникова, Владислав Антонов, Андрей Богданов, Александр Горбацевич, Александр Денисьев, Семен Павличенко, Юрий Прохоров, Роман Репилов, фристайлисты Милена Быкова, София Надыршина, Наталья Соболева, Полина Смоленцова, Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская, Дмитрий Логинов, Андрей Соболев, фигуристы Андрей Мозалев, Евгений Семененко, прыгуньи с трамплина Александра Кустова и Софья Тихонова.

В настоящий момент сборная России занимает восьмое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. В активе нашей команды три золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.

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