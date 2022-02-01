МИД РФ обнародовал послание Лаврова коллегам из США, Канады и других стран о неделимости безопасности

Министерство иностранных дел России опубликовало текст послания главы внешнедипломатического ведомства Сергея Лаврова коллегам из США, Канады и других стран по тематике неделимости безопасности. Послание было направлено министрам 28 января.

«Вам хорошо известно, что Россия всерьез обеспокоена ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ. В целях предотвращения дальнейшей эскалации российская сторона 15 декабря 2021 г. представила проекты двух взаимосвязанных международно-правовых документов - Договора между Россией и США о гарантиях безопасности и Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов Организации Североатлантического договора», - сказано в письме, опубликованном на сайте МИД РФ.

В частности, Лавров подчеркнул, что представители Запада в комментариях о готовности развивать диалог об архитектуре безопасности в Европе тщательно избегают упоминания Хартии европейской безопасности и Астанинской декларации. Министр назвал данное проявление показательным.

«Так дело не пойдет. Смысл договоренностей о неделимости безопасности заключается в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого. И, как предусмотрено в Стамбульской Хартии, каждое государство-участник ОБСЕ имеет равное право на безопасность, а не только члены НАТО, которые толкуют это право как относящееся исключительно к членам североатлантического “эксклюзивного” клуба», - добавил Лавров.

Напомним, что в МИД РФ раскрыли подробности разговора главы российского внешнедипломатического ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В частности, Лавров и Блинкен обменялись точками зрения насчет предоставления правовых гарантий обеспечения безопасности РФ в свете представленной США и НАТО письменной реакции на переданные им ранее соответствующие проекты международно-правовых соглашений.