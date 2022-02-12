СМИ сообщили новые подробности телефонного разговора Лаврова и Блинкена

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонной беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном еще раз повторил, что Россия не намерена нападать на Украину. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник в госдепе.

«Лавров в ходе телефонного разговора с Блинкеном вновь повторил, что Россия не имеет никаких намерений вторгаться на Украину», - передает агентство.

Ранее стало известно, что в ходе общения Лавров заявил коллеге, что развернутая Соединенными Штатами и их союзниками пропагандистская кампания о «российской агрессии» против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботированию минских договоренностей и к «пагубным попыткам» разрешить конфликт в Донбассе силовыми методами.

Российский министр иностранных дел при этом подчеркнул, что реакция Вашингтона и Брюсселя на переданные Москвой проекты российско-американского договора и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности игнорирует основные для РФ положения. Прежде всего, по словам Сергея Лаврова, это касается положений о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений возле российских границ.