МЧС опубликовало новые кадры пожара в Орехово-Зуево

Спасатели эвакуировали 37 человек во время пожара в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево, среди эвакуированных - пятеро детей. Об этом информирует губернатор МО Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Спасатели эвакуировали 37 человек, пятеро из них дети. К счастью, пострадавших и погибших нет», - сказано в сообщении.

Воробьев распорядился позаботиться о каждом жильце пострадавшего дома. В настоящий момент штаб по расселению разместил людей в 16-й школе.

Инцидент произошел в Орехово-Зуево в доме № 34 по улице Ленина. Сперва загорелась крыша здания, но, судя по опубликованным МЧС РФ кадрам, пламя перекинулось и на квартиры, расположенные на верхнем этаже. Площадь пожара, по данным спасателей, составила 900 квадратных метров.

По факту случившегося прокуратура Московской области начала проверку. Надзорное ведомство изучит, помимо прочего, как соблюдались жилищные права лиц, проживающих в пострадавшем от огня доме.