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Пламя и плотная пелена черного дыма: кадры крупного пожара в жилом доме в Подмосковье

Роман Захаров
17:56 12.02.2022
Спасатели эвакуировали 35 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
© Видео: orehovo_zuevo_official, instagram © Фото: orehovo_zuevo_official, instagram
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Площадь пожара, который возник на крыше жилого четырехэтажного дома в Московской области, составляет 900 квадратных метров. Об этом информирует МЧС РФ.

«Тушение пожара осложняют деревянные перекрытия кровли. Площадь пожара увеличилась до 900 квадратных метров», - сообщает пресс-служба МЧС.

Спасатели эвакуировали 35 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.

Инцидент произошел в подмосковном Орехово-Зуево. По факту случившегося прокуратура Московской области начала проверку. Надзорное ведомство изучит, помимо прочего, как соблюдались жилищные права лиц, проживающих в пострадавшем от огня доме.

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