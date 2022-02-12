В стране и мире Пламя и плотная пелена черного дыма: кадры крупного пожара в жилом доме в Подмосковье Роман Захаров Спасатели эвакуировали 35 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. © Видео: orehovo_zuevo_official, instagram © Фото: orehovo_zuevo_official, instagram Читайте нас на: Площадь пожара, который возник на крыше жилого четырехэтажного дома в Московской области, составляет 900 квадратных метров. Об этом информирует МЧС РФ. «Тушение пожара осложняют деревянные перекрытия кровли. Площадь пожара увеличилась до 900 квадратных метров», - сообщает пресс-служба МЧС. Спасатели эвакуировали 35 человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. Инцидент произошел в подмосковном Орехово-Зуево. По факту случившегося прокуратура Московской области начала проверку. Надзорное ведомство изучит, помимо прочего, как соблюдались жилищные права лиц, проживающих в пострадавшем от огня доме. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика