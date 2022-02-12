В ЛНР заявили о проведении ВСУ занятий с применением БПЛА у линии соприкосновения

Вооруженные силы Украины провели занятия с операторами ударных беспилотников (БПЛА). Учения прошли у линии соприкосновения в частично подконтрольном Киеву городе Золотое. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики. По ее данным, тренировки прошли еще 10 февраля, но информацию о них опубликовали только сейчас.

«По данным нашей разведки, 10 февраля в населенном пункте Золотое проведены занятия с операторами БПЛА 24-й бригады (ВС Украины - ред.)», - приводит РИА Новости заявление офицера пресс-службы Александра Мазейкина.

С его слов, главной целью ВСУ на этих учениях была отработка практических навыков применения беспилотников с системой сброса боеприпасов в условиях города.

Стоит отметить, что с лета 2020 года в Донбассе действуют дополнительные меры обеспечения перемирия. А именно: полный запрет на применение вооружений в населенных пунктах и в их районах, а также на любые разведывательно-диверсионные действия. В последнее время активность ВСУ вблизи линии соприкосновения постоянно усиливается. Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин предположил, что Украина ведет полномасштабную подготовку к войне в Донбассе. По его оценкам, у линии соприкосновения сконцентрированы боеспособные части ВСУ.

Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения, которые лежат в основе урегулирования внутриукраинского конфликта и затягивает переговоры по урегулированию.