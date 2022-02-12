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СМИ сообщили о мощном взрыве в Донецке

Роман Захаров
16:36 12.02.2022
О том, что могло стать причиной ЧП, к настоящему моменту информации нет.
СМИ сообщили о мощном взрыве в Донецке
© Фото: PDPhotos, Pixabay
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Мощный взрыв прогремел в Донецке. Об этом пишут «Известия».

По сообщениям издания, о том, что могло стать причиной ЧП, к настоящему моменту информации нет. Также пока нет данных о погибших или пострадавших в результате инцидента.

Ранее полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины, глава Министерства иностранных дел ДНР Наталья Никонорова заявила, что из-за поставок Западом вооружения Украине могут быть спровоцированы новые обстрелы республик Донбасса.

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