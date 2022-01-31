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Тысячи спортсменов и любителей пробежали зимний марафон «Дорога жизни» в Ленобласти

Андрей Аркадьев
13:27 31.01.2022
53-й Международный зимний марафон «Дорога жизни» посвящен 78-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Почти 5 000 спортсменов и любителей приняли участие в ежегодном марафоне «Дорога жизни» в Ленинградской области.

Забег, посвященный 78-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, проводился накануне, 30 января, во Всеволожском районе города.

Марафон организован командой проекта «Лига Героев», которым руководит Ксения Шойгу. По ее словам, по сравнению с прошлым годом число желающих выросло в два раза.

Для участников были подготовлены трассы в 1, 5, 10 и 42 километра. Основной маршрут марафона проходил по легендарной Дороге жизни: от Ладожского озера (музея «Дорога жизни») до Петербурга (памятника «Цветок жизни»).

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