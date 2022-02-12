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Кулеба заявил, что США окажут Украине экономическую поддержку из-за «российской угрозы»

Анна Касаткина
02:07 12.02.2022
Глава МИД Украины обсудил противодействие РФ с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Кулеба заявил, что США окажут Украине экономическую поддержку из-за «российской угрозы»
© Фото: Стрингер РИА Новости
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном противодействие «угрозам со стороны РФ». Об этом украинский министр сообщил в Twitter.

«Провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обсудили совместное противодействие угрозам со стороны РФ», - написал Кулеба.

Глава МИД отметил, что помимо помощи в области безопасности США готовы представить стране экономическую поддержку. Он добавил, что Украина и ее партнеры готовы к решительным действиям по защите государства, в чем «РФ не должна сомневаться».

Ранее Кулеба заявил, что призыв к гражданам США покинуть Украину от президента Джо Байдена не свидетельствует о радикальном изменении ситуации с безопасностью в стране.

Западные страны в последние недели заявляют о «готовящемся вторжении России на Украину». На этом фоне Вашингтон, Лондон и Евросоюз угрожают Москве новыми санкциями. Москва неоднократно заверяла в отсутствии агрессивных планов в отношении Украины. В МИД РФ происходящее назвали информационной войной, отметив, что Запад пытается дискредитировать справедливые требования России по гарантиям безопасности и оправдать свои геополитические устремления.

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