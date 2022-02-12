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В Минобороны Британии назвали дату отъезда своих военных инструкторов с Украины

Роман Захаров
14:57 12.02.2022
Замминистра обороны Великобритании заявил, что британские инструкторы подготовили «десятки тысяч» украинских солдат.
В Минобороны Британии назвали дату отъезда своих военных инструкторов с Украины
© Фото: theministryofdefence, facebook
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Британских военных не будет на Украине в случае «эскалации ситуации». Такое заявление сделал замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи.

«На Украине были британские военные, которые подготавливали украинских военных. Мы подготовили десятки тысяч украинских солдат, а в течение последних недель мы предоставили оборонительные антитанковые системы. Помимо этого, некоторые инструкторы были направлены для помощи украинским военным с системой вооружений», - объяснил Хиппи Sky News.

Военачальник при этом сообщил, что 12-13 февраля военные инструкторы Соединенного Королевства покинут украинскую территорию.

Ранее стало известно, что МИД Британии призвал подданных страны покинуть Украину. В дипломатическом ведомстве также рассказали, что официальный Лондон принял решение вывезти сотрудников британского посольства из Киева.

В последнее время Запад активно распространяет слухи о якобы готовящейся Россией военной агрессии против Украины. В Москве, в свою очередь, отвергают подобные заявления, отмечая, что они используются для размещения еще большего военного контингента НАТО вблизи границ РФ.

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