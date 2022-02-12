В стране и мире В Минобороны Британии назвали дату отъезда своих военных инструкторов с Украины Роман Захаров Замминистра обороны Великобритании заявил, что британские инструкторы подготовили «десятки тысяч» украинских солдат. © Фото: theministryofdefence, facebook Читайте нас на: Британских военных не будет на Украине в случае «эскалации ситуации». Такое заявление сделал замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи. «На Украине были британские военные, которые подготавливали украинских военных. Мы подготовили десятки тысяч украинских солдат, а в течение последних недель мы предоставили оборонительные антитанковые системы. Помимо этого, некоторые инструкторы были направлены для помощи украинским военным с системой вооружений», - объяснил Хиппи Sky News. Военачальник при этом сообщил, что 12-13 февраля военные инструкторы Соединенного Королевства покинут украинскую территорию. Ранее стало известно, что МИД Британии призвал подданных страны покинуть Украину. В дипломатическом ведомстве также рассказали, что официальный Лондон принял решение вывезти сотрудников британского посольства из Киева. В последнее время Запад активно распространяет слухи о якобы готовящейся Россией военной агрессии против Украины. В Москве, в свою очередь, отвергают подобные заявления, отмечая, что они используются для размещения еще большего военного контингента НАТО вблизи границ РФ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика