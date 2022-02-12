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«Яркий талант»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Зинаиды Кириенко

Виктория Ивашечкина
14:25 12.02.2022
Артистка скончалась в субботу, 12 февраля. в возрасте 88 лет.
«Яркий талант»: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Зинаиды Кириенко
© Фото: Вадим Шефнер, РИА Новости
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Российский лидер Владимир Путин назвал смерть советской актрисы Зинаиды Кириенко невосполнимой утратой для отечественной культуры. На сайте Кремля опубликована телеграмма с соболезнованием родным и близким артистки.

«Примите глубокие, искренние соболезнования и слова поддержки в этот скорбный час. Зинаида Михайловна Кириенко была замечательной актрисой, наделенной ярким талантом и душевной щедростью», - подчеркнул глава РФ.

По словам Путина, с россиянами навсегда останутся творческое наследие и незабываемые роли актрисы, добрая и светлая память о ней.

Артистка скончалась в субботу, 12 февраля в возрасте 88 лет. О смерти Кириенко сообщил ее сын, Максим Тараевский. Двумя днями ранее, 10 февраля, актриса была госпитализирована в больницу с коронавирусом. 

Зинаида Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Больше всего зрителям запомнилась роль Натальи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон». Также среди известных киноработ Кириенко - Ирина в «Судьбе человека», Марьяна в «Казаках», Ефросинья Дерюгина в фильме Евгения Матвеева «Любовь земная».

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