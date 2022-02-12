Огневая ловушка: кадры тренировки артиллеристов на учениях «Союзная решимость-2022»
На масштабных российско-белорусских учениях «Союзная решимость-2022» на полигоне Гожский военнослужащие России и Белоруссии заманили условного противника в огневую засаду.
«Неприятеля» удалось уничтожить при поддержке артиллерии и авиации. Для маневренной обороны использовались реактивные система залпового огня «Град» и самоходные гаубицы «Гвоздика».
Ранее на полигоне Осиповичский в ходе учений расчеты реактивных систем залпового огня в составе сводных дивизионов нанесли удары по району, занятому условными боевиками.
В ходе розыгрыша тактического эпизода расчеты РСЗО провели марш в назначенные районы. Военнослужащие в кратчайшие сроки заняли неподготовленные огневые позиции и выполнили залп по району сосредоточения условного противника.
Материал подготовили Анна Назайкина и Михаил Долгов