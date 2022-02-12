Армия Союзная решимость - 2022 Огневая ловушка: кадры тренировки артиллеристов на учениях «Союзная решимость-2022» Роман Закурдаев Маневренная оборона оказывалась при поддержке авиации. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: На масштабных российско-белорусских учениях «Союзная решимость-2022» на полигоне Гожский военнослужащие России и Белоруссии заманили условного противника в огневую засаду. «Неприятеля» удалось уничтожить при поддержке артиллерии и авиации. Для маневренной обороны использовались реактивные система залпового огня «Град» и самоходные гаубицы «Гвоздика». Ранее на полигоне Осиповичский в ходе учений расчеты реактивных систем залпового огня в составе сводных дивизионов нанесли удары по району, занятому условными боевиками. В ходе розыгрыша тактического эпизода расчеты РСЗО провели марш в назначенные районы. Военнослужащие в кратчайшие сроки заняли неподготовленные огневые позиции и выполнили залп по району сосредоточения условного противника. Материал подготовили Анна Назайкина и Михаил Долгов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика