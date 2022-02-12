В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и столичном регионе ожидается «желтый» уровень погодной опасности. Это связано с обширной гололедицей.

Предполагается, что опасность для жителей столицы и Подмосковья сохранится вплоть до вечера воскресенья. Такие данные следуют из прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

«Желтый — погода потенциально опасна», - сообщается на сайте центра.

Ранее в МЧС напомнили, какие места в городе являются самыми опасными из-за зимней оттепели. В этот период необходимо быть аккуратнее, поскольку увеличивается вероятность схода снега с крыш и падения сосулек. По словам экспертов, наиболее опасными являются участки с восточной стороны от кровли и неподалеку от водостоков.