Матыцин назвал символичной победу российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде

Глава министерства спорта РФ Олег Матыцин назвал победу российских лыжник в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине символичной.

«Символично, что в день "Лыжни России" наша женская сборная подарила нам олимпийское золото, с чем поздравляю всех. Желаю, чтобы мы и дальше продолжали болеть за наших олимпийцев, поддерживать милую Камилу Валиеву. Ей очень нужна наша поддержка сейчас. Уверен, что Россия победит, мы - мощная спортивная держава», - заявил министр спорта на открытии «Лыжни России» в подмосковных Химках.

Сегодня российские лыжницы завоевали золото в эстафете на ОИ-2022 в Пекине – они преодолели дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41,0 секунды. За команду Олимпийского комитета России выступали лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Таким образом, национальная сборная России находится на восьмой строчке в общекомандном зачете на ОИ-2022 в Пекине. В копилке у спортсменов из РФ в настоящий момент находятся три золота, четыре серебра и шесть бронзовых медалей.