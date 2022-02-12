Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Матыцин назвал символичной победу российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде

Анна Назайкина
13:39 12.02.2022
Спортсменки Ступак, Непряева, Сорина и Степанова принесли России третью золотую медаль на Олимпиаде.
Матыцин назвал символичной победу российских лыжниц в эстафете на Олимпиаде
© Фото: Федерико Модика, РИА Новости
Читайте нас на:

Глава министерства спорта РФ Олег Матыцин назвал победу российских лыжник в эстафете на зимних Олимпийских играх в Пекине символичной.

«Символично, что в день "Лыжни России" наша женская сборная подарила нам олимпийское золото, с чем поздравляю всех. Желаю, чтобы мы и дальше продолжали болеть за наших олимпийцев, поддерживать милую Камилу Валиеву. Ей очень нужна наша поддержка сейчас. Уверен, что Россия победит, мы - мощная спортивная держава», - заявил министр спорта на открытии «Лыжни России» в подмосковных Химках.

Сегодня российские лыжницы завоевали золото в эстафете на ОИ-2022 в Пекине – они преодолели дистанцию 4х5 километров за 53 минуты 41,0 секунды. За команду Олимпийского комитета России выступали лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

Таким образом, национальная сборная России находится на восьмой строчке в общекомандном зачете на ОИ-2022 в Пекине. В копилке у спортсменов из РФ в настоящий момент находятся три золота, четыре серебра и шесть бронзовых медалей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.