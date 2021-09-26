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Сборная России по мини-футболу проиграла Аргентине в 1/4 финала ЧМ

Елизавета Потейчук
21:24 26.09.2021
Российские спортсмены потерпели поражение от сборной Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу, уступив в серии пенальти.
Сборная России по мини-футболу проиграла Аргентине в 1/4 финала ЧМ
© Фото: Sportfoto Zink OGo globallookpress
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Российская команда проиграла сборной Аргентины в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу. Спортсмены из Аргентины вырвали победу в серии пенальти.

На 25-й минуте счет открыл Леандро Куццолино. Россиянин Артем Антошкин ответил точным ударом на 35-й минуте. Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в Литве, завершилось со счетом 1:1. После, в серии пенальти Аргентина победила со счетом 5:4.

Ранее сборная России по мини-футболу обыграла команду Гватемалы со счетом 4:1 и вышла в 1/8 финала ЧМ с первого места в группе. Андрей Афанасьев, Янар Асадов, Сергей Абрамов и Артем Антошкин отметились во встрече голами.

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