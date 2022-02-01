Орбан считает антироссийские санкции неприемлемыми

По окончанию переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, на пресс-конференции венгерский премьер-министр Виктор Орбан поделился своим мнением относительно введения санкций против России.

«Российская экономика в результате санкций, которым она была подвержена, очень хорошо выстояла. Если вы посмотрите на цифры, то увидите, что российская экономика намного более сильна, чем об этом принято думать на Западе», - сказал Орбан на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ.

Орбан заявил, что введенные Западом антироссийские санкции нанесли больше вреда Венгрии, чем России. Санкционная политика, по мнению премьера, оказывает противоположное воздействие, чем то, на что она должна быть направлена изначально.

«Санкции - это такое средство, которое заведомо обречено на провал. Я не считаю его приемлемым ни в отношении России, ни в отношении какой-либо другой страны», - добавил премьер Венгрии.

Ранее глава венгерского правительства сообщил, что выступает за диалог между странами Запада и Россией. Он также подчеркнул важную роль диалога между сторонами.