Орбан: Венгрия выступает за диалог между странами Запада и Россией
Венгрия выступает за продолжение диалога между западными странами и Россией и не заинтересована в возникновении новой холодной войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на двусторонней встрече в Кремле.
«Мы заинтересованы в том, чтобы не было холодной войны», - заявил Орбан.
Глава правительства Венгрии рассказал российскому президенту о том, что ни одна страна ЕС не заинтересована в конфликте с Россией. Говоря о переговорах Москвы с США и НАТО по вопросам безопасности, он подчеркнул о важную роль диалога между сторонами.
«Мы приветствуем диалог между Россией и нашими западными партнерами», - добавил премьер-министр Венгрии.
Ранее сообщалось, что лидеры двух стран провели плодотворный и конструктивный диалог. Встреча между Путиным и Орбаном продлилась почти пяти часов.