Орбан: Венгрия выступает за диалог между странами Запада и Россией

Венгрия выступает за продолжение диалога между западными странами и Россией и не заинтересована в возникновении новой холодной войны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на двусторонней встрече в Кремле.

«Мы заинтересованы в том, чтобы не было холодной войны», - заявил Орбан.

Глава правительства Венгрии рассказал российскому президенту о том, что ни одна страна ЕС не заинтересована в конфликте с Россией. Говоря о переговорах Москвы с США и НАТО по вопросам безопасности, он подчеркнул о важную роль диалога между сторонами.

«Мы приветствуем диалог между Россией и нашими западными партнерами», - добавил премьер-министр Венгрии.

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран провели плодотворный и конструктивный диалог. Встреча между Путиным и Орбаном продлилась почти пяти часов.