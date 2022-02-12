В МИД заявили, что Россия оптимизирует штат загранучреждений на Украине
Сотрудники российских дипломатических представительств на Украине продолжают выполнять свою работу. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций», - приводятся слова дипломата в Telegram-канале МИД.
В последнее время посольства западных стран, расположенных на территории Украины, сообщают об эвакуации своих дипломатов из страны или о соответствующих планах.
«Наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности. В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине», - заявила Захарова.
Ранее посольство Соединенных Штатов в Киеве ранее дважды призвало своих граждан покинуть территорию Украины. Дипломаты также опубликовали дорожную карту с перечнем государств для выезда из страны. При этом в Госдепе также обратились к гражданам США, находящимся на Украине. Их призвали покинуть Украину как можно скорее, используя частные виды транспорта.