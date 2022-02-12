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В МИД заявили, что Россия оптимизирует штат загранучреждений на Украине

Анна Назайкина
12:10 12.02.2022
Москва предприняла соответствующие меры, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, добавила Захарова.
В МИД заявили, что Россия оптимизирует штат загранучреждений на Украине
© Фото: РИА Новости
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Сотрудники российских дипломатических представительств на Украине продолжают выполнять свою работу. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций», - приводятся слова дипломата в Telegram-канале МИД.

В последнее время посольства западных стран, расположенных на территории Украины, сообщают об эвакуации своих дипломатов из страны или о соответствующих планах.

«Наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности. В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине», - заявила Захарова.

Ранее посольство Соединенных Штатов в Киеве ранее дважды призвало своих граждан покинуть территорию Украины. Дипломаты также опубликовали дорожную карту с перечнем государств для выезда из страны. При этом в Госдепе также обратились к гражданам США, находящимся на Украине. Их призвали покинуть Украину как можно скорее, используя частные виды транспорта.

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