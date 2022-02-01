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Супруга осужденного за сбор жуков на Шри-Ланке раскрыла подробности завершения дела

Елизавета Потейчук
19:33 01.02.2022
По словам Елены Бондаренко, она пробыла в разлуке с мужем Александром Игнатенко два года и пока не осознает, что все закончилось.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Супруга одного из осужденных за сбор жуков на Шри-Ланке россиян Елена Бондаренко в беседе со «Звездой» рассказала, что вчера ей удалось поговорить с мужем Александром Игнатенко, который сообщил об оплате штрафа в суде и завершении дела. Игнатенко также подчеркнул, что он с группой остальных ученых сели в самолет, чтобы вернуться домой.

«Я не знаю даже, куда они прилетают, я не знаю точного времени, и как они будут добираться до Ростова, я тоже пока не знаю. У ребят нет русских симок, то есть они там будут как-то искать связь, чтобы договориться о дальнейших действиях», - сказала Бондаренко.

Кроме того, супруга биолога отметила, что пробыла в разлуке с Александром два года. Также, с ее слов, связи с осужденными россиянами практически не было, ибо как только их посадили в тюрьму, ученые имели лишь компьютер, с которого они послали одно сообщение. Бондаренко подчеркнула, что стабильная связь появилась у биологов только в апреле, когда у них появилась возможность купить себе телефоны.

«Мне кажется, вот эта тягомотина настолько уже обыденная, что я пока не понимаю, что больше такого не будет. Я сейчас даже не могу описать свои эмоции, потому что все эти два года мы пытались добиться освобождения ребят, и то, что это так внезапно одним днем закончилось, просто еще осознание никакое в голову не пришло. И, наверное, только при встрече мы поймем, что все закончилось благополучно, что ребята дома и что новая жизнь практически у них начинается», - заключила девушка.

Напомним, что российским ученым предъявили обвинения в браконьерстве на Шри-Ланке. По утверждению правоохранительных органов страны, они будто бы убивали, а затем хранили при себе образцы редких видов насекомых. Также в дело внесли найденные у россиян косточки фруктов. Александр Игнатенко объяснил, что «редкие» фрукты они приобрели на местном рынке, чтобы подкрепиться. За то, что Александр поймал и сфотографировал жука на Шри-Ланке, ему могло грозить тюремное заключение сроком на 40 лет.

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