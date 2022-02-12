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Противодействуя угрозам: кадры масштабных учений в Черном море и на Камчатке

11:26 12.02.2022
Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Более 30 кораблей Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска для участия в масштабных учениях.

Задействованы фрегаты, сторожевые и малые ракетные корабли, ракетные катера, десантные и малые противолодочные корабли. Их задача отработать оборону морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил, а также объектов экономического сектора страны от возможных военных угроз условного противника.

На различных этапах маневров экипажи кораблей и подразделения береговых войск вместе с авиацией выполнят артиллерийские и ракетные стрельбы по морским, береговым и воздушным целям.

А на Камчатке в рамках масштабных учений ВМФ прошли маневры противолодочных Ил-38. Летчики Морской авиации поставили минные заграждения, а также провели поиск подводных лодок условного противника, роль которых выполняли субмарины Тихоокеанского флота.

Учения проходят под общим руководством главнокомандующего Военно-Морским Флотом Николая Евменова. Они охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Всего в маневрах участвует свыше 140 боевых кораблей и судов и около 10 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили Анна Назайкина и Олег Давыденко

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