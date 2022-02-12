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Более 30 кораблей ЧФ выдвинулись на учения из Новороссийска и Севастополя

05:00 12.02.2022
На полигоны боевой подготовки также вышли подразделения береговых войск флота.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Корабли Черноморского флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска для начального этапа учений под руководством главкома ЧФ адмирала Игоря Осипова. В маневрах задействуют более 30 судов различного класса.

«В рамках учения боевые корабли, катера и суда обеспечения флота в составе корабельных группировок вышли из пунктов постоянного базирования Севастополь и Новороссийск и совершили переход в назначенные районы», - сообщили в Минобороны России.

На полигоны боевой подготовки также выдвинулись подразделения береговых войск ЧФ, уточнили в ведомстве.

Целью учений является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника.

Корабельным соединениям и подразделениям береговых войск, авиации флота предстоит выполнить комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанести ракетные и бомбовые удары по морским, береговым и воздушным целям.

В учениях задействовано свыше 30 боевых кораблей различного класса из состава Черноморского и других флотов. Среди них - фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год, в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Они направлены на отработку действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в океане, а также противодействие военным угрозам с морских и океанских направлений.

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Материал подготовили Анна Касаткина и Олег Давыденко.

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