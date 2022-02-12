«Глубокий, нежный человек»: Аристарх Ливанов поделился воспоминаниями о Зинаиде Кириенко

Советский и российский актер, Заслуженный артист РСФСР Аристарх Ливанов прокомментировал «Звезде» сообщения о смерти актрисы Зинаиды Кириенко.

Напомним, артистка скончалась в субботу, 12 февраля в возрасте 88 лет. О смерти Кириенко сообщил ее сын, Максим Тараевский. Двумя днями ранее, 10 февраля, актриса была госпитализирована в больницу с коронавирусом.

«Мы просто дружили в нашем актерском сообществе, по фестивалям ездили. У меня премия за Григория Мелехова в спектакле «Тихий Дон», а она в постановках также играла роль Натальи. Нас объединила сопричастность к Шолохову, его произведению», - подчеркнул Ливанов.

По словам актера, Кириенко любила и умела устраивать праздники, постоянно подогревала интерес к себе. И было человеком «нежным, глубоким, нравственным».

«Очень жаль, потому что она не звезда, а звездочка. Талантливо и бережно относилась к тому, что ей подарил Господь. Никогда не могла быть равнодушной к тому, что происходит вокруг», - отметил Аристарх Ливанов.

Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Больше всего зрителям запомнилась роль Натальи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон». Также среди известных киноработ Кириенко - Ирина в «Судьбе человека», Марьяна в «Казаках», Ефросинья Дерюгина в фильме Евгения Матвеева «Любовь земная».