Никоненко заявил, что Зинаида Кириенко создала женские образы «на века»

Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, народный артист РСФСР Сергей Никоненко поделился со «Звездой» воспоминаниями о Зинаиде Киринко. Легендарная актриса ушла из жизни в возрасте 88 лет.

«Она создала такие женские образы, которые на века...Я считаю, что Зина была великая трагическая актриса», - сказал он.

Сегодня стало известно о смерти легендарной актрисы. Свой творческий путь она начала в 1958 году после того, как закончила ВГИК. За эти годы успела принять участие в более чем в 30 фильмах и сериалах. Однако наибольшую популярность ей принесли роли в кинокартинах «Тихий Дон» и «Судьба человека».

Ранее, 10 февраля, стало известно, что актриса была госпитализирована больницу с коронавирусной инфекцией. Сын артистки уточнял, что она чувствовала себя неважно после диагностированного у нее омикрон-штамма.