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СК опубликовал видео следственного эксперимента с обвиняемым в нападении на магазин в Истре

Виктория Ивашечкина
09:53 11.02.2022
В результате инцидента в подмосковном городе погибла продавщица, управляющая магазином и ее супруг были госпитализированы.
© Видео: Следственный комитет РФ © Фото: Следственный комитет РФ
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СК России опубликовал видео следственного эксперимента с участием обвиняемого в нападении на продовольственный магазин в подмосковной Истре. В ходе мероприятия мужчина показал, как совершал преступление.

Напомним, в результате инцидента 9 февраля погибла продавщица. Ранее в МВД предварительно установили, что двое злоумышленников в масках ворвались в продуктовый магазин. Используя деревянные рукоятки от топора, они избили кассира и управляющую. 

Далее злоумышленники похитили денежные средства из сейфа, после чего выбежали на улицу, где их ожидали сообщники. От полученных травм кассир скончалась на месте, управляющая магазином и ее супруг были госпитализированы в городскую больницу.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области четырем гражданам одного из соседних государств предъявлено обвинение в разбое и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть», - говорится на сайте СК.

Также уточняется, что сегодня следователь вышел в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

В СК сообщили, что в ходе допросов обвиняемые дали следователям признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах преступлений.

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