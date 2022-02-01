Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Знака нет, а штраф есть: Генпрокуратура вступилась за незаконно оштрафованных камерами водителей

Алексей Курильченко
Станислав Иващенко
18:30 01.02.2022
Тысячи жителей сразу нескольких регионов страны получили квитанции со штрафами за нарушения, которых они не совершали. Водителей не предупредили об ограничениях, но сняли на камеру и оштрафовали следом. В ситуацию вмешалась Генпрокуратура.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Всего за десять дней бюджет Ленинградской области пополнился минимум на полтора миллиона рублей только лишь за счет проезжающих мимо города Волхова водителей. Камера, установленная на въезде в населенный пункт, фиксировала машины, которые двигались быстрее 40 километров в час, при лимите 60. Знаков скоростных ограничений не было. Три тысячи пострадавших из окрестных сел завалили администрации жалобами на незаконно вынесенные штрафы. В начале октября прошлого года такое постановление получил и глава одного из поселений.

«Уже 20 октября было установлено два знака 40 км/ч, как бы обуславливающие закономерность выставления этих штрафов», - рассказал глава администрации Бережковского сельского поселения Ленинградской области Владимир Ожерельев.

В Нижегородской области всего за одну неделю ГИБДД оштрафовало по данным с камер шесть с половиной тысяч водителей на сумму более четырех миллионов рублей. При этом на самом деле нарушений не было. Комплекс фиксации был неправильно закреплен и некорректно определял скорость. Одними из первых это заметили дальнобойщики.

Расположение камер фото- и видеофиксации четко регламентировано. Они должны находиться в зонах концентрации ДТП. Прокуратура выявила нарушение этого требования в 14 регионах России: в Бурятии, Дагестане, Краснодаре, Иркутске, Московской, Самарской, Новосибирской областях.

«На данный момент никаких официальных нормативов о том, что операторы комплексов фото- и видеофиксации несут какую-то ответственность, нет. Может быть, эти нормативы, штрафы подписаны в контакте с конкретным оператором в конкретном регионе, но каких-то на общероссийском уровне нет», - рассказал участник разработки ГОСТа на комплексы фото- и видеофиксации.

В прокуратуре предложили освободить граждан от судебных тяжб, чтобы аннулировать ошибочные штрафы стало удобнее. Как это оформить документально, не раз обсуждали в Госдуме, но к единому мнению так и не пришли. В своем выступлении перед депутатами генеральный прокурор отмечал, что те, кто установили системы видеофиксации нарушений ПДД, в первую очередь ставят целью получение прибыли. Вопросы безопасности отходят на второй план.

«Во время проведения проверок мы видим, что много систем наблюдения вводятся в работу с неотлаженным программным обеспечением. В результате чего наши граждане незаконно получают административные штрафы», - заявил генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

Некоторые камеры и вовсе не работали при попустительстве должностных лиц, выяснило надзорное ведомство. В Саратовской, Воронежской, Томской, Владимирской, Магаданской областях неисправные комплексы простаивали. На чиновника из правительства Кировской области даже завели уголовное дело. Он незаконно ввел в эксплуатацию систему фотофиксации и нанес ущерб бюджету на сумму 78 миллионов рублей. Там же прокуроры добились отмены 140 постановлений за превышение скорости. Неисправные камеры, по словам ответственных лиц, установили подрядчики. 210 камер, которые купили за 130 миллионов рублей, не работали целых три года, якобы из-за технической непригодности, в Белгородской области.

А в Новосибирске закупленные системы пролежали на складах шесть лет и пришли в негодность. Число пострадавших от тех камер, что все-таки работали, но неисправно, измеряется сотнями тысяч. Эту информацию передали президенту России.

«Генпрокуратура направила в правительство по нормативно-правовому регулированию вопросы расположения камер, по согласованию с органами внутренних дел, и публикации соответствующих сведений в Интернете. А также по разработке незаявительного порядка аннулирования постановлений, вынесенных в период некорректной работы систем фото- и видеофиксации», - заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Андрей Иванов.

То есть все штрафы, вынесенные в период работы неисправных систем, будут аннулированы. В прокуратуре заявили, что вскоре будет разработан единый ресурс, на котором будут официально опубликованы места расположения камер, фиксирующих нарушения правил.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:44 В стране и мире
Видео
Эксперт предупредил о магнитной буре из-за вспышки на Солнце М-класса
14:59 В стране и мире
Полиция оцепила школу в Гамбурге после сообщений о вооруженном юноше
12:06 Армия
Видео
Шойгу: Россия добровольно проинформировала иностранных атташе о совместных учениях «Союзная решимость - 2022»
11:58 В стране и мире
Видео
Момент поджога квартиры в Чертаново попал на видео
12:19 Армия
Видео
В Минобороны РФ назвали цели учений ВМФ и ВКС в Мировом океане
Популярное
Видео
Шойгу сообщил, что войска ВВО преодолели до 10 тысяч километров в ходе проверки сил РФ и Белоруссии
Видео
Гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» наградили Звездой Героя России
Видео
Мотострелки ВВО завершили развертывание полевого лагеря на полигоне Брестский в Белоруссии
Небензя: Россия и Украина были бы до сих пор добрыми соседями, если бы не Запад
Видео
Огромный разлом образовался на берегу Черного моря
Новый рекорд по снегу ожидается в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.