Знака нет, а штраф есть: Генпрокуратура вступилась за незаконно оштрафованных камерами водителей

Всего за десять дней бюджет Ленинградской области пополнился минимум на полтора миллиона рублей только лишь за счет проезжающих мимо города Волхова водителей. Камера, установленная на въезде в населенный пункт, фиксировала машины, которые двигались быстрее 40 километров в час, при лимите 60. Знаков скоростных ограничений не было. Три тысячи пострадавших из окрестных сел завалили администрации жалобами на незаконно вынесенные штрафы. В начале октября прошлого года такое постановление получил и глава одного из поселений.

«Уже 20 октября было установлено два знака 40 км/ч, как бы обуславливающие закономерность выставления этих штрафов», - рассказал глава администрации Бережковского сельского поселения Ленинградской области Владимир Ожерельев.

В Нижегородской области всего за одну неделю ГИБДД оштрафовало по данным с камер шесть с половиной тысяч водителей на сумму более четырех миллионов рублей. При этом на самом деле нарушений не было. Комплекс фиксации был неправильно закреплен и некорректно определял скорость. Одними из первых это заметили дальнобойщики.

Расположение камер фото- и видеофиксации четко регламентировано. Они должны находиться в зонах концентрации ДТП. Прокуратура выявила нарушение этого требования в 14 регионах России: в Бурятии, Дагестане, Краснодаре, Иркутске, Московской, Самарской, Новосибирской областях.

«На данный момент никаких официальных нормативов о том, что операторы комплексов фото- и видеофиксации несут какую-то ответственность, нет. Может быть, эти нормативы, штрафы подписаны в контакте с конкретным оператором в конкретном регионе, но каких-то на общероссийском уровне нет», - рассказал участник разработки ГОСТа на комплексы фото- и видеофиксации.

В прокуратуре предложили освободить граждан от судебных тяжб, чтобы аннулировать ошибочные штрафы стало удобнее. Как это оформить документально, не раз обсуждали в Госдуме, но к единому мнению так и не пришли. В своем выступлении перед депутатами генеральный прокурор отмечал, что те, кто установили системы видеофиксации нарушений ПДД, в первую очередь ставят целью получение прибыли. Вопросы безопасности отходят на второй план.

«Во время проведения проверок мы видим, что много систем наблюдения вводятся в работу с неотлаженным программным обеспечением. В результате чего наши граждане незаконно получают административные штрафы», - заявил генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов.

Некоторые камеры и вовсе не работали при попустительстве должностных лиц, выяснило надзорное ведомство. В Саратовской, Воронежской, Томской, Владимирской, Магаданской областях неисправные комплексы простаивали. На чиновника из правительства Кировской области даже завели уголовное дело. Он незаконно ввел в эксплуатацию систему фотофиксации и нанес ущерб бюджету на сумму 78 миллионов рублей. Там же прокуроры добились отмены 140 постановлений за превышение скорости. Неисправные камеры, по словам ответственных лиц, установили подрядчики. 210 камер, которые купили за 130 миллионов рублей, не работали целых три года, якобы из-за технической непригодности, в Белгородской области.

А в Новосибирске закупленные системы пролежали на складах шесть лет и пришли в негодность. Число пострадавших от тех камер, что все-таки работали, но неисправно, измеряется сотнями тысяч. Эту информацию передали президенту России.

«Генпрокуратура направила в правительство по нормативно-правовому регулированию вопросы расположения камер, по согласованию с органами внутренних дел, и публикации соответствующих сведений в Интернете. А также по разработке незаявительного порядка аннулирования постановлений, вынесенных в период некорректной работы систем фото- и видеофиксации», - заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Андрей Иванов.

То есть все штрафы, вынесенные в период работы неисправных систем, будут аннулированы. В прокуратуре заявили, что вскоре будет разработан единый ресурс, на котором будут официально опубликованы места расположения камер, фиксирующих нарушения правил.