В Генпрокуратуре заявили о массовом обогащении лиц при работе камер фиксации ПДД в ущерб безопасности

Генеральная прокуратура России провела проверку и выявила массовые несоблюдения закона в области оформления и работы комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории страны. По поручению генпрокурора Игоря Краснова, ведомство проявляет к данной теме пристальное внимание.

В течение прошлогодней проверки прокуроры выявили системность несоблюдения закона. Так, по данным Краснова, установка камер фиксации в первую очередь преследует цель обогатиться, а не обезопасить таким образом граждан, также устанавливаются неисправные технически камеры, в результате чего отправляются фактически незаконные штрафы.

В частности, в Ленинградской области отменили более 3 000 незаконно вынесенных неверно технически настроенным комплексом постановлений. В Московской области отменены более 1 800 аналогичных незаконных постановлений, в Нижегородской - более 6,5 тысячи постановлений. В Москве инвалида 2-й группы необоснованно привлекли к ответственности за якобы неправильную парковку, зафиксированную автоматизированным комплексом. Соответствующее вынесенное постановление также было отменено по требованию прокурора.

Также прокуроры инициировали и передали в суды уголовные дела по фактам растрат бюджетных средств, направленных на оформление и организацию работ камер фиксации. В качестве примера приводится дело бывшего областного министра и директора частного предприятия, организовавших приемку комплексов, не соответствующих условиям контрактов, и растративших средства, в результате чего причинивших региональному бюджету ущерб свыше 78 миллионов рублей. Прокурорами также были пресечены нарушения при проведении торгов на устройство комплексов и реализации контрактов, некорректного составления документации, формирования цен, изменения условий контрактов и необеспечения контроля за их исполнением.

В Генпрокуратуре подготовили предложения по изменению законодательства, которые позволят автолюбителям избежать незаконного привлечения к ответственности.