МЧС показало видео с места крушения Ан-2 на Камчатке

МЧС России опубликовало видео с места крушения самолета Ан-2 на Камчатке. На кадрах запечатлены обломки сгоревшего самолета.

Напомним, частный самолет Ан-2 упал недалеко от села Коряки Елизовского района. Информация о крушении поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в пятницу, 11 февраля. Самолет выполнял технический полет по перевозке груза.

Губернатор края Владимир Солодов, ссылаясь на информацию от МЧС, сообщил, что находившиеся на борту потерпевшего крушение самолета люди погибли.

На место авиакатастрофы прибыли спасатели, на данный момент продолжают устанавливать обстоятельства и причины произошедшего.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного, морского и внутреннего водного транспорта лицом, управляющим легким (сверхлегким) воздушным судном или маломерным судном».