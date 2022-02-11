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ПСБ выдал 50-тысячный кредит на рынке рефинансирования военной ипотеки

Анна Назайкина
18:30 11.02.2022
Программа рефинансирования позволяет сократить срок кредита и сэкономить свыше полумиллиона рублей.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На рынке рефинансирования военной ипотеки заключена 50-тысячная сделка. Юбилейный кредит выдал ПСБ - кредит получила ефрейтор Росгвардии из Ярославля Полина Ермолина.

«Очень благодарна, что я смогла улучшить благодаря ипотеке свои жилищные условия, приобрести собственную квартиру, теперь мы живем там с ребенком, у него есть отдельная комната, где он занимается, радуется», - рассказала Ермолина.

Обеспечение жильем военнослужащих для Министерства обороны - одна из приоритетных задач. Еще 4 года назад услуга рефинансирования была недоступна участникам военной накопительно-ипотечной системы.

«С апреля прошлого года мы стали самым крупным участником программы, которую реализует Министерство обороны через казенное учреждение "Росвоенипотека", мы очень рады, что те условия, которые мы предлагаем военнослужащим, финансовые условия прежде всего - по ставкам, по срокам финансирования, - стимулируют военнослужащих выбирать именно нашу кредитную организацию - банк ПСБ. Именно это нам позволило стать одними из лидеров этого рынка», - заявил заместитель председателя ПСБ Константин Басманов.

Рефинансирование по льготной ставке 6,6% годовых позволяет военнослужащим сократить срок кредита в среднем на 2,5 года и сэкономить больше полумиллиона рублей. Такая возможность теперь есть у тех, кто ранее обзавелся военной ипотекой по прежней, более высокой ставке.

«Участниками накопительно-ипотечной системы являются уже более 650 000 военнослужащих. Более 310 000 военнослужащих уже улучшили свои жилищные условия - либо взяв целевой жилищный займ на приобретение жилья, либо получив накопления после выслуги 20 лет и более», - сказал руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев.

А для того чтобы процесс получения военной ипотеки стал еще проще, банк подписал соглашение о запуске цифровой военной ипотеки на форуме «Армия-2021». Теперь выбрать квартиру, связаться с застройщиком, оформить военную ипотеку можно дистанционно, без отрыва от службы.

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