Ученый оценил вероятность «интернет-апокалипсиса» из-за взрыва на Солнце

Мощнейшая вспышка на Солнце способна вызвать «интернет-апокалипсис» на Земле. С таким предупреждением выступил специалист по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти. С его слов, во время очередного выброса плазмы могут пострадать подводные кабели, которые являются основой всемирной паутины.

«Вероятность - примерно один раз в сто лет. Но за последние сто лет не было ни одной такой бури, а значит, она еще вполне может произойти при нашей жизни», - предположил специалист в интервью шведскому изданию Dagens Nyheter.

Вспышкой на Солнце принято называть коронарный выброс массы по направлению к Земле. Когда потоки солнечного ветра достигают магнитного поля нашей планеты - начинается магнитная буря. Такие бури способны провоцировать резкое ухудшение самочувствия у некоторых людей и сбои в работе автоматики и беспроводных сетей.

Слабая буря приводит к незначительным перегрузкам, а также способна сбить с курса перелетных птиц. Более сильный солнечный шторм может привести к перепаду напряжения в промышленных сетях, выходу из строя навигационных систем и помехам в работе мобильной связи.