Мишустин призвал решать проблемы первичного звена здравоохранения

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития России заявил, что первичное звено здравоохранения на сегодняшний день испытывает колоссальные нагрузки, поэтому необходимо обеспечить быстрое и удобное получение помощи для граждан в поликлиниках, а именно избавить медработников от бумажной волокиты, внедрить современные технологии, в том числе для реабилитации после COVID-19. Кроме того, Мишустин выделил значимость данной необходимости в свете роста заболеваемости коронавирусом в стране.

«Вместе с борьбой с коронавирусом надо продолжить решение и других вопросов в здравоохранении, особенно которые волнуют людей. Здесь прежде всего речь должна идти о первичном звене. Именно оно сегодня столкнулось с огромным вызовом и испытывает колоссальные нагрузки», - сказал Мишустин.

Кроме того, премьер подчеркнул, что опыт пандемии COVID-19 в России показал необходимость восстановления после заболевания, а также указал на важность разработки новейшей инфраструктуры, которая позволит пациентам получать ее на всех этапах лечения. Мишустин отметил, что в ближайшие несколько лет в стране предстоит оснастить более 60% организаций.

Ранее Михаил Мишустин сообщил, что ситуация с COVID-19 в России остается крайне напряженной, в 48 регионах возросло количество пациентов, которых пришлось госпитализировать. Кроме того, глава правительства призвал россиян не рассчитывать на легкое течение коронавирусной инфекции.