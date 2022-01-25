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Мишустин призвал россиян не рассчитывать на легкое течение COVID-19

Анна Назайкина
14:59 25.01.2022
Премьер-министр РФ поручил региональным властям обеспечить необходимый коечный фонд для пациентов с коронавирусом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Ситуация с COVID-19 в России остается крайне напряженной, в 48 регионах возросло количество пациентов, которых пришлось госпитализировать. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Также глава кабмина призвал россиян не рассчитывать на легкое течение коронавирусной инфекции. Он также заявил о необходимости вакцинироваться.

«Большое значение имеет своевременная вакцинация. Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме. Это не всегда так», - обратил внимание он.

Кроме того, российский премьер поручил региональным властям заранее прогнозировать потребность в медикаментах и обеспечивать необходимый коечный фонд для пациентов, инфицированных коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 67 809 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 837 человек, на 115% больше по сравнению с 24 января. Зафиксирован 681 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 26 404 человека.

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