Мишустин призвал россиян не рассчитывать на легкое течение COVID-19

Ситуация с COVID-19 в России остается крайне напряженной, в 48 регионах возросло количество пациентов, которых пришлось госпитализировать. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Также глава кабмина призвал россиян не рассчитывать на легкое течение коронавирусной инфекции. Он также заявил о необходимости вакцинироваться.

«Большое значение имеет своевременная вакцинация. Не стоит рассчитывать, что переболеть можно будет в легкой форме. Это не всегда так», - обратил внимание он.

Кроме того, российский премьер поручил региональным властям заранее прогнозировать потребность в медикаментах и обеспечивать необходимый коечный фонд для пациентов, инфицированных коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 67 809 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 12 837 человек, на 115% больше по сравнению с 24 января. Зафиксирован 681 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 26 404 человека.