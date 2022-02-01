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СМИ: между постпредами РФ и США произошла перепалка на заседании Совбеза ООН

Алексей Курильченко
16:35 01.02.2022
Произошедшее назвали «самой острой перепалкой за годы».
СМИ: между постпредами РФ и США произошла перепалка на заседании Совбеза ООН
© Фото: Eskinder Debebe, XinHua, Globallookpress
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Постоянные представители России и США Василий Небензя и Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета Безопасности ООН устроили словесную перепалку. Как сообщает газета Washington Post, российского дипломата возмутили слова представительницы США о том, что РФ якобы пытается выставить Украину и Запад агрессорами и «получить предлог для вторжения». Автор назвал произошедшее «самой острой перепалкой за годы».

«Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью!» - цитирует газета слова дипломата.

Дипломат также заявил, что ни один российский политик или общественный деятель не говорил, что «мы хотим напасть на Украину».

Ранее Небензя заявил, что, если бы не спровоцированный в 2014 году западными странами переворот в Киеве, Россия и Украина до сих пор жили бы в духе добрососедства.

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