Прокуратура обжаловала УДО фотографа, убившего жену в Екатеринбурге

Прокуратура Свердловской области обжаловала условно досрочное освобождение фотографа Дмитрия Лошагина, который был осужден за убийство своей жены-фотомодели Юлии Прокопьевой-Лошагиной.

«Свердловская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях внесла апелляционное представление на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга, вынесенное 3 августа 2021 года, об условно-досрочном освобождении Дмитрия Лошагина», - говорится в сообщении.

В 2015 году следствие заключило, что фотограф, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на девушку, избил ее и свернул шею. Чтобы скрыть следы преступления, Лошагин вывез тело супруги на своей машине в лес, где попытался сжечь. Фотографа приговорили к 10 годам тюрьмы.