Российские миротворцы провели учения со стрельбами на полигоне в Нагорном Карабахе

В ходе плановых занятий по боевой подготовке российские миротворцы выполнили упражнения стрельб по огневой подготовке и нормативы по вождению на бронетранспортерах БТР-82А на полигоне в Нагорном Карабахе.

На трассе танкодрома и директрисе боевых машин экипажи бронетранспортеров отработали нормативы по вождению, преодолели препятствия на высоких скоростях по пересеченной местности и выполнили упражнения стрельб из штатного вооружения БТР-82А по одиночным и групповым целям.

«На полигоне военнослужащими российского миротворческого контингента проводятся плановые занятия по вождению боевых машин современных БТР и стрельба из стрелкового оружия и штатного вооружения на полигоне в горной местности», - заявил представитель российского миротворческого контингента Михаил Парфенов.

Всего к занятиям по боевой подготовке было привлечено около 50 российских военнослужащих и задействовано около десяти единиц боевой и специальной техники.

Несколькими днями ранее военнослужащие российского миротворческого контингента подвели итоги своей деятельности за месяц в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском районах Нагорного Карабаха и Лачинском коридоре.

Миротворцы в январе текущего года обеспечили безопасное прохождение колонн с гуманитарным грузом, посещение паломниками монастыря Амарас, патрулирование вдоль линии разграничения сторон, разминирование местности и объектов.

Также миротворцами было организовано более 30 гумакций, в ходе которых было выдано более 500 килограммов гуманитарного груза вынужденным переселенцам и нуждающимся семьям, в том числе многодетным.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов